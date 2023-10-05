Лауреат Нобелівської премії передасть її Україні

05 октября 2023 | 08:07

Ференц Крауш всі гроші передасть Україні. Фізик з Угорщини, який працює в Мюнхені, був нагороджений у складі групи вчених за «експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів».



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