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Лауреат Нобелівської премії передасть її Україні
05 октября 2023 | 08:07
Ференц Крауш всі гроші передасть Україні. Фізик з Угорщини, який працює в Мюнхені, був нагороджений у складі групи вчених за «експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів».
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