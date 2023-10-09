ТЕМА

Палестинцам - несладко

09 октября 2023 | 16:05

В Газе Израиль прекратил подсавку электричества, газа, воды.


Евросоюз приостанавливает платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Ultra Music Festival 2012. Photo by Rutger Geerling
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100