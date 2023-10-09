ТЕМА

Экс-министр Грузии попала в смертельное ДТП на Львовщине

09 октября 2023 | 16:08

Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили, которая в Украине занимает должность главы Антикоррупционной инициативы ЕС, попала в ДТП во Львовской области. Она была госпитализирована. Об этом пишет Страна со ссылкой на источник в правоохранительных органах.


"ДТП случилось 8 октября. Эка Ткешелашвили ехала на автомобиле AUDI A8, ей навстречу выехал автомобиль марки Hyundai. В результате столкновения водитель автомобиля Hyundai погиб на месте происшествия. Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили была госпитализирована с диагнозом перелом левого предплечья, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки",- рассказал источник.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

Чествование победителей "Киевской Пекторали" 27 марта 2006 года
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100