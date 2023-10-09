Экс-министр Грузии попала в смертельное ДТП на Львовщине

09 октября 2023 | 16:08

Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили, которая в Украине занимает должность главы Антикоррупционной инициативы ЕС, попала в ДТП во Львовской области. Она была госпитализирована. Об этом пишет Страна со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"ДТП случилось 8 октября. Эка Ткешелашвили ехала на автомобиле AUDI A8, ей навстречу выехал автомобиль марки Hyundai. В результате столкновения водитель автомобиля Hyundai погиб на месте происшествия. Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили была госпитализирована с диагнозом перелом левого предплечья, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки",- рассказал источник.



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