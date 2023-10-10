Русский узбеку - не брат

Гімнастка Ольга Сганзерла (Італія) виконує вправу з мячем серед юніорів під час XV Міжнародних змагань з художньої гімнастики «Кубок світу-2007»- «Кубок Дерюгіної» в Києві в неділю, 18 березня 2007 р. У вправах з мячем Сганзерла зайняла 2-е місце. В турнірі брали участь спортсменки з 40 країн світу. Фото Олександра Синиці

В Москве главу коммунального предприятия оштрафовали на 10 тыс руб за рассуждения о том, что гастарбайтеры работают лучше русских, сообщили РИА Новости в суде.