ТЕМА

Русский узбеку - не брат

10 октября 2023 | 11:29


В Москве главу коммунального предприятия оштрафовали на 10 тыс руб за рассуждения о том, что гастарбайтеры работают лучше русских, сообщили РИА Новости в суде.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Гімнастка Ольга Сганзерла (Італія) виконує вправу з мячем серед юніорів під час XV Міжнародних змагань з художньої гімнастики «Кубок світу-2007»- «Кубок Дерюгіної» в Києві в неділю, 18 березня 2007 р. У вправах з мячем Сганзерла зайняла 2-е місце. В турнірі брали участь спортсменки з 40 країн світу. Фото Олександра Синиці

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100