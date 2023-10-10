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Русский узбеку - не брат
10 октября 2023 | 11:29
В Москве главу коммунального предприятия оштрафовали на 10 тыс руб за рассуждения о том, что гастарбайтеры работают лучше русских, сообщили РИА Новости в суде.
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