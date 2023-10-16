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В Чорному морі підірвався танкер

16 октября 2023 | 21:20

Нафтопродуктовий танкер, який йшов під прапором Ліберії, підірвався на міні в Чорному морі біля узбережжя Румунії. Про це повідомляє Sky News з посиланням на Reuters.


 

Під час інциденту танкер Ali Najafov отримав незначні пошкодження. Втім, екіпаж був у безпеці.

РУК ІСІК, КЕРІВНИК КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ BOSPHORUS OBSERVER, ПОВІДОМИВ, ЩО В ТОЙ ЧАС ВІН ПЛИВ БІЛЯ СУЛІНСЬКОГО КАНАЛУ”, - ЙДЕТЬСЯ У ПОВІДОМЛЕННІ.ТАКОЖ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ ПІДТВЕРДИЛО УКРАЇНСЬКЕ ДЖЕРЕЛО.
Зазначається, що це друге судно цього місяця, яке постраждало від плавучої міни.

Як раніше повідомлялось, в середині жовтня у прибережні води Одеської області винесло морську міну. Її було виявлено на відстані близько кілометра від берега.

 



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