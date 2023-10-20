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Украина – для украинцев?..
20 октября 2023 | 11:40 , Олег Ельцов. ТЕМА
Народ сильно волнуется: Украина теряет генофонд, миллионы беженцев не вернутся, а после войны к ним могут присоединиться их мужские «половинки»: невыездные с «гражданки», необустроенные ветераны и их дети тоже. Не хватит людей восстанавливать разрушенную страну, украинская нация рискует вымереть или утратить идентичность!
Господа, а разве до войны она не вымирала, разве смертность не превышала рождаемость, разве украинцы, самые талантливые прежде всего, не бежали из страны? Но как-то справлялись без них. Что изменится в будущем? Будем жить так же плохенько-бедненько, просто людей будет поменьше.
Хотя не факт. Если в Украине и впрямь попробуют запустить План Маршалла-2, тогда трудолюбивых украинцев и впрямь может не хватить на освоение этих страшных миллиардов, которые неудержимым потоком хлынут в страну. Но решение есть! Кто не слышал, напомню: существует всемирный процесс, называемый трудовой миграцией. В Украину потянутся узбеки\нигерийцы\латиноамериканцы, на родине которых живется еще хуже, чем у нас. И остановить этот поток никак невозможно. Раньше к нам не ехали, ибо ловить тут было нечего, ну разве что для дальнейшего побега на Запад. Но если в страну зайдет куча инвестиций, то на деньги подтянутся и люди.
Караул! Патриотическая общественность взволнована – мы отдаем нашу землю иностранцам. Этот же вопрос я когда-то поставил умному человеку – послу Словаки в Украине Павелу Гамжику. В то время Словакия больше всех стран ЕС выдавала виз для украинцев. «Не боитесь, что украинцы займут рабочие места словаков, превратят со временем маленькую Словакию в заграничную Украину?» «Нет, не боимся, - ответил Гамжик. – Ведь украинцы будут работать на экономику Словакии, а наши граждане поедут на заработки в Британию, Францию, Германию – они будут зарабатывать больше денег чем в Словакии, которые привезут домой вместе с опытом более развитых наций.»
Вообще, надежды построить Украину для украинцев очень наивны. Ничего не вечно под луной. Просто поинтересуйтесь каких только государств и каких только народов не было на этой территории. Особо патриотичным патриотам, которые вспомнят про трипольскую культуру, Ярослава и Владимира посоветую пройти анализ собственного ДНК. Вас ожидают удивительные открытия. Дело в том, что предки всех тех, кто населяют ныне Землю, родом из Африки. Поэтому может оказаться, что ДНК среднестатистического украинца будет куда ближе к ДНК бушмена, чем к представителям Трипольской культуры. А еще может оказаться, что ваше ДНК будет ближе к ДНК скандинавов-варягов, чем к ДНК сарматов и прочих степных кочевников. Так что получается: Украина для варягов и бушменов?! Нет уж, увольте…
В целом, этническая картина недалекого будущего просматривается уже весьма отчетливо. Как-то я разговорился «за жизнь» с хозяином отельчика в Варанаси, где остановилась наша кампания. Собеседник был образован и наделен богатым жизненным опытом. Рос и учился в Британии, куда иммигрировала его семья. А подучившись и подзаработав капиталец, вернулся в родную Индию и прикупил отель в священном Варанаси, где мечтает родиться и умереть каждый индус. Он поделился со мной беспокойством по поводу неразрешимой проблемы, которая стоит перед его многомиллионной и мультикультурной страной: исламский мир. Он рассказал, что в паре кварталов от нас расположен райончик компактного проживания арабского населения. И в этом райончике бегает очень много детворы – намного больше, чем в индийских. Семейная пара уже во втором поколении дает прирост населения, равный числу жителей целой деревни. И это говорил мне гражданин страны с миллиардным населением! Мы отправились в этот квартальчик и проверили: все так и есть. Это был город в городе – со своим укладом, со своей культурой, одеждой и намного более густонаселенный, чем индийские районы. Разговор наш состоялся больше двадцати лет назад. Сегодня арабская пара, о которой рассказывал мне индус, успела наплодить десяток-другой наследников. Сейчас активно идет их преумножение во втором поколении – в геометрической прогрессии.
Обратим наши взоры на Ближний Восток: в секторе Газа – одна из самых плотных застроек в мире, рост населения - сумасшедший. Через поколение там просто невозможно будет жить: в отличии от евреев арабы не умеют превращать пустыню в оазис, если у них нет нефти. А с завершением энергоперехода даже те, у кого она есть, вероятно вновь пересядут на верблюдов и вернутся к кочевому образу жизни. Но до этого еще нужно дожить – я имею в виду народы западной цивилизации. В странах ЕС процент исламского населения растет как на дрожжах. Европу не только накрывают очередные волны иммиграции, но и те, что уже есть, плодятся неудержимо. Примерно к 2050 году в некоторых европейских странах исламское население превысит численность «христиан». А если бы исламский мир не штурмовал редуты сытой Европы, то она через сотню лет просто обезлюдила бы и вымерла: цивилизованное человечество полюбило домашних животных больше, чем детей.
Поэтому не следует сильно опасаться китайской экспансии – там как раз с рождаемостью все нормально – с ростом уровня жизни также как и европейцы китайцы начинают вымирать.
Итак, какая перспектива открывается перед нами? Кто-то скажет – печальная, я же скажу – естественная. Вероятнее всего через сотню лет мир станет исламским. К тому времени на планете уже не будет ни одного человека из ныне живущих (ну, может, пара-тройка японских долгожителей останется, но они не в счет – деменция скрасит их последние дни). Что с этим делать: организовать пока не поздно новый крестовый поход на восток? Это невозможно. Это ж гарантированная мировая война. Ведь исламистов немедленно поддержат миллиардный Китай и отмороженная Россия с ее ядерной дубиной: не факт, что у «золотого миллиарда» хватит сил на победу. В любом случае прольются реки крови – Запад к этому не готов однозначно. К тому же, исламское население западных стран взорвет либеральный мир изнутри. Уже сегодня европейские демонстрации и митинги в поддержку Газы превышают по численности те, что в защиту Израиля. Пройдет еще двадцать лет и вопрос о сопротивлении будет снят как абсурдный.
Вероятно, к европейцам приходит понимание неизбежного конца их цивилизации, как это уже неоднократно случалось в истории народов, населявших эту в общем-то небольшую и очень красивую планетку. Так почему сегодня должно случиться иначе. Империи и цивилизации приходят и уходят, население остается. К тому же, для большинства населения планеты, исповедующих более молодую и агрессивную религию, чем христианство, это радостная новость. И замечу: они в большинстве. Для вас это плохая новость? Но ведь мы демократы, мы душой европейцы, правда? И Земля – наш общий дом. Там почему нам так ненавистна картина мира, в котором будут жить наши внуки: где-то в Шепетовке, Александровке и Желтых водах – хиджабы, портреты Пророка в сельских медресе и верблюды, верблюды, верблюды…
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