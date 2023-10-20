В бюджете-24 прогнозируют непопулярные решения

20 октября 2023 | 16:18

В четверг, 19 октября, парламент принял в первом чтении проект главной сметы страны на следующий год. Понятно, что это еще не итоговая версия бюджета - ее Рада должна принять к 20 ноября. И, как показывает практика прошлых лет, между первым и вторым чтениями в бюджете как раз и появляется все самое интересное, включая разного рода лоббистские правки.

Тем не менее общее представление о том, как страна будет жить в следующем году, утвержденный сегодня проект все же дает.

Это уже фактически третий бюджет военного времени (на 2022 год он принимался как "мирный", но затем в документ много раз вносились поправки под требования военного времени).

И, как говорит народный депутат и член профильного бюджетного комитета Рады Роман Каплетов, "пожалуй, самый сложный за последние годы".

Как и в прошлом году, больше половины расходной части бюджета и вся его доходная часть (порядка 1,7 трлн ) уйдет на войну. Но, в отличие от прошлого года, сейчас эта сумма со старта вызвала жесткую критику.

Как рассказал Роман Каптелов, Минобороны оценило потребности в 7 трлн гривен, то есть более чем вчетверо больше того, что заложено в бюджет.

"Россия какой бюджет на войну выделила? 112 млрд долларов. А Украина — чуть больше 40 млрд. Возникают вопросы по адекватности этой цифры", - добавил руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Поэтому, не исключено, что расходы на оборонку ко второму чтению увеличат, и под это уже ищут источники, хотя в реальности их не так много.

Жить, учиться и лечиться украинцы, как и в этом году, будут на "дефицит" - это порядка 1,6 трлн гривен, которые в проекте записаны как заемные средства и помощь международных партнеров.

Но проблема в том, что, как признал недавно министр финансов Сергей Марченко, получать внешнее финансирование Украине становится все сложнее.

"Нет гарантий, что эти средства будут поступать постоянно и ритмично, и можно будет финансировать социалку без перебоев. Других денег, кроме внешней помощи, для этого нет. Поэтому придется разве что включить печатный станок, провоцируя раскручивание инфляции и обесценивание гривны", — говорит Пендзин.

А Роман Каптелов не исключил, что в течение года "будут секвестры" и те статьи, на которые денег не окажется, просто порежут. "Могут быть непопулярные решения, в частности, по финансированию образования", — говорит Каптелов.