Батальйон "Сибирь" ждет команды к атаке на войска рашистов

25 октября 2023 | 11:39

Украина сформировала батальон "Сибирь", полностью состоящий из граждан РФ, желающих бороться против вторжения РФ. Об этом пишет Bloomberg.

В батальон вошли 60 россиян и представителей этнических меньшинств в РФ, которые приехали в Украину через третьи страны. Но их может быть больше.

В отличие от добровольческих группировок, таких как легион "Свобода России", которые заявили о поддержке Украины, эти солдаты являются частью регулярной украинской армии и очень скоро ожидают отправки в бой.

В частности, за ВСУ будут воевать якуты и буряты, которые хотят независимости своих регионов от РФ и рассматривают победу Украины как шаг к этой цели.

"Нам нужно уничтожить кремлевский режим. Я хочу, чтобы Якутия была свободной демократической страной, это очень богатая страна, но люди такие бедные. Процветают только государственные чиновники, которые служат Путину", - заявил 29-летний якут с позывным Варган.

Военнопленных там нет, только добровольцы. При вступлении в ВСУ россияне прошли "тщательную проверку" на предмет поддержки Украины, которая длилась больше года. В Украине планируют ускорить эту процедуру, чтобы привлечь больше россиян.