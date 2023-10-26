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60% українців згодні відмовитися від вступу в ЄС
26 октября 2023 | 17:15
60% українців вважають, що Україна повинна відстоювати свої інтереси і не погоджуватися на окремі вимоги Європейського союзу, навіть якщо через це відкладеться в часі набуття Україною повноправного членства в союзі. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Натомість 27% вважають, що Україна має ухвалювати всі необхідні закони і виконувати всі вимоги ЄС, тільки щоб якнайшвидше стати його членом. 5% опитаних виступають взагалі проти членства, а 8% не змогли чи відмовилися дати відповідь.
При цьому 77% опитаних заявили, що вважають важливим для України бути частиною ЄС (зокрема 51% дуже важливим, а 26% - скоріше важливим). Скоріше неважливим вступ до союзу назвали 7%, а зовсім неважливим 8%. Решта 8% не відповіли.
Однак лише 22% респондентів вважають, що Україна вже готова до вступу в Євросоюз. Відносна більшість у 43% вважає, що для цього ще необхідні подальші реформи, 25% - що Україна до вступу не готова взагалі, а 10% не відповіли.
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