28 нардепів звернулись до Нацполіції з заявою щодо Арестовича

26 жовтня 2023 г. 20:24

Народні депутати звернулися до голови Національної поліції України Івана Вигівського з проханням притягнути ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про нібито вчинення кримінального правопорушення народною депутаткою Наталею Піпою (фракція "Голос"). Вона вважає необґрунтованими й завідомо неправдивими звинувачення Арестовича на її адресу в "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" за те, що вона зробила зауваження виконавцю російськомовних пісень Цоя у Львові.

Про це Kиїв Влада дізналася з допису народної депутатки Наталії Піпи 26 жовтня 2023 року.

“Я та 28 моїх колег – народних депутатів подали заяву в Національну поліцію на Арестовича за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. (...) Я вважаю, що Нарцис прямо порушив ч.1 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому, дізнавачу, або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення)”, – запостила Наталія Піпа на Фейсбуці.

Піпа вважає необґрунтованими й завідомо неправдивими звинувачення Арестовича на її адресу в "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" за те, що зробила зауваження виконавцю пісень Цоя у Львові.

Раніше Арестович у своєму телеграм-каналі повідомив, що після його звернення Печерський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань розпочати кримінальне розслідування проти Піпи.

Як випливає з оприлюдненого депутаткою скану документа, народні обранці, у свою чергу, просять зареєструвати їхню заяву, внести її до єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати слідчі дії.

У своєму дописі народна депутатка нагадала, що “Закон України №2310-IX від 19.06.2022 вводить строгі обмеження щодо публічного використання музичного продукту держави-агресора”, а Львівська обласна рада встановила мораторій на публічне використання будь-якого російськомовного культурного продукту з 2018 року (“Законність цього рішення визнав Верховний Суд України”).

“Громадяни України активно відстоюють і будуть відстоювати свої мовні права та культурну ідентичність. Особливо у час війни з росією. Адже “Чия мова – того влада”. І саме це у свій спосіб пропагує путін”, – висновує членкиня Українського парламенту у своєму дописі.