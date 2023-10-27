ТЕМА

Иран нахамил США

27 октября 2023 | 09:02

Глава МИД Ирана жестко высказался в ООН в адрес США.


"Я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространения войны в регионе. Но я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережется от этого пламени. Западная Азия – наш регион, и нет никаких оговорок, когда речь заходит о безопасности у нас дома"

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Капец зиме!
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100