Иран нахамил США

27 октября 2023 | 09:02

Глава МИД Ирана жестко высказался в ООН в адрес США.

"Я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространения войны в регионе. Но я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережется от этого пламени. Западная Азия – наш регион, и нет никаких оговорок, когда речь заходит о безопасности у нас дома"



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