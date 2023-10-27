КМ накинув грошенят робытникам "Армыъ выдновлення"

27 октября 2023 | 17:22

Кабінет міністрів підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення" в півтора рази до 10050 гривень на місяць. Як повідомляє Міністерство економіки, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 27 жовтня.

Раніше оплата суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць становила одну мінімальну зарплату (нині вона становить 6700 гривень). При цьому з 1 січня "мінімалку" буде підвищено до 7100 гривень. Відповідно, оплата робітників в рамках "Армії відновлення" збільшиться до 10650 гривень. З 1 квітня ці суми становитимуь 8 та 12 тисяч гривень відповідно.

Що таке "Армія відновлення"

"Армія відновлення" - це проект, запущений восени минулого року з метою фінансово підтримати людей, які тимчасово втратили роботу. За майже рік дії проекту до таких робіт було залучено понад 62 тисячі безробітних в 19 регіонах.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи в регіоні потрібні, повідомляє про це центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

Найчастіше безробітних залучають до робіт з забезпечення життєдіяльності постраждалих внаслідок бойових дій; до розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги; до надання соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб; плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб Збройних сил України, пошиття одягу та ремонту військової амуніції.

Крім того, вони залучаються до допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах; розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автодоріг, пошкоджених в результаті бойових дій; облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття; будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб; робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.