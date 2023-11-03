Нардеп Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину

Там підтвердили, що за кермом знаходився 44-річний житель Київщини, народний депутат України, але не повідомили, хто саме.
Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Житомирського райуправління поліції. Триває з’ясування всіх обставин події.
Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Призначено ряд відповідних експертиз.
Також повідомляється, що ДБР почало розслідування обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі народного депутата.