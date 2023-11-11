ТЕМА

Под Рязанью партизаны пустили поезд под откос

11 ноября 2023 | 08:22


В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области, говорится в сообщении Московской железной дороги. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет.

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