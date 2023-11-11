В ТТенополе - взрывы. Пострадал Порш и ресторан

11 ноября 2023 | 12:07

В Тернополе в ночь на 9 ноября произошло два взрыва. Сначала на улице Русской в центре города сработало взрывное устройство на капоте автомобиля. Второй взрыв произошел утром на набережной пруда вблизи ночного клуба и ресторана Riverside. Полиция считает, что это связано с запугиванием одного из тернопольских предпринимателей – Олега Инака, имеющего долю в развлекательном заведении.

По информации ZAXID.NET, самодельное взрывное устройство на автомобиль Porsche Cayenne, припаркованное во дворе многоэтажки на улице Русской, неизвестное установило около 3:00. Через несколько минут после этого произошел взрыв. Никто из людей не пострадал, а авто получило незначительные механические повреждения. Спустя три часа произошел еще один взрыв – неизвестный взорвал гранату у ворот хозяйственного помещения ночного клуба и ресторана Riverside на улице Чумацкой. Обошлось также без пострадавших.



На месте второго взрыва полицейские обнаружили осколки гранаты.



«Полицейские подозревают, что речь идет о попытках запугать местного предпринимателя, оба случая связаны между собой.



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