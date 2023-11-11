Народився кілер Айфон. Продажі - 2024 року

11 ноября 2023 | 12:36

Стартап Humane AI випустив свій дебютний продукт - інноваційний смартфон AI Pin, який вражає відсутністю екрана. Унікальний користувальницький інтерфейс розроблений таким чином, щоб проектуватися на задану поверхню.

Про це повідомила компанія на своєму офіційному веб-сайті.

Цей компактний ШІ-помічник вміє виконувати всі основні завдання, які стоять перед сучасними смартфонами і цифровими асистентами. Його робота базується на голосових командах та використанні віртуального екрана, розташованого на руці користувача. Він має зручну магнітну кліпсу для кріплення до одягу.

Кліпса AI Pin виконує роль подвійного сховища для акумулятора і вміщує пару резервних батарей, які користувачі можуть легко носити з собою.

Ai Pin може похвалитися унікальним двокомпонентним дизайном, що складається з головного комп’ютера та акумуляторного зарядного пристрою. Вони підключаються за допомогою бездротового зв’язку через одяг, що дозволяє носити Ai Pin різними способами. Завдяки безперервній системі живлення користувачі можуть здійснювати "гарячу" заміну батареї в дорозі, забезпечуючи безперебійне використання та час автономної роботи протягом усього дня.

Унікальний персональний динамік дозволяє регулювати гучність, а за потреби, Ai Pin також можна підключити до навушників через Bluetooth.

Виробники зазначають, що AI Pin обладнаний ширококутною RGB-камерою, датчиками глибини і руху, завдяки яким пристрій може "бачити світ так, як це робить людина". За його основу взято процесор Snapdragon з використанням програмного забезпечення Qualcomm AI Engine, а операційна система пристрою - Cosmos OS. Компанія працює у партнерстві з Microsoft і OpenAI для надання AI Pin доступу до потужних моделей штучного інтелекту.

Конфіденційність та безпека

Розробники вказують, що пристрій активується лише після взаємодії з користувачем і не використовує "пробуджувальні слова". AI Pin оснащений відзначеним індикатором довіри, який сигналізує, коли будь-які датчики активні, і керується спеціальним чіпом конфіденційності. У випадку порушення безпеки AI Pin автоматично вимикається та потребує професійного обслуговування від Humane.

Вартість і комплектація

Вартість комплекту становить $700, що включає в себе пристрій, два підсилювачі батареї, зарядну панель, зарядний футляр, кабель і адаптер. Прототип буде доступний у трьох кольорах - Eclipse, Equinox і Lunar.

Також передбачена щомісячна підписка Humane на суму $24. Цей пакет включає виділений номер телефону для AI Pin і необмежену кількість розмов, текстових повідомлень і даних.

Підписка також включає хмарне сховище та повний доступ до зростаючого набору служб Humane на базі штучного інтелекту без обмежень щодо кількості запитів.

Ai Pin буде доступний для попереднього замовлення в США з 16 листопада, а в продаж надійде на початку 2024 року.

Загалом, це гаджет, призначений для взаємодії з великими мовними моделями, а не з програмами, і для розмови замість друку.

https://twitter.com/i/status/1722668651705430154