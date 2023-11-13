Погибший помощник Залужного был мутным типом

13 ноября 2023 | 20:46

Помощник Главнокомандующего ВСУ майор Геннадий Частяков, погибший от взрыва гранаты под Киевом 6 ноября, был поставщиком Минобороны с 2014 года, фигурантом журналистских расследований и имел совместный бизнес с белорусами и россиянами. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Частяков родился 6 ноября 1984 года в Донецкой области, учился в Одесском институте сухопутных войск и служил в 30-й отдельной Новоград-Волынской бригаде. Выйдя в запас, занялся бизнесом.



В частности, до весны 2019 года был руководителем и владельцем ООО «Авто Сити Сервис». Компания попала в громкий скандал в сентябре 2014 года — об этом говорится в расследовании программы «Наші гроші» (BIHUS.info). 12 мая 2014 года «Авто Сити Сервис» получил от Минобороны заказ на поставку 5225 тонн топлива для реактивных двигателей на сумму 83,59 миллиона гривен. Компания до этого никогда не получала подобных заказов и никогда не занималась авиационным топливом. Более того, она оказалась «бумажной» – без офиса, без действующих контактов. «Наші гроші» приводят мнение эксперта Сергея Куюна, согласно которому компания вообще могла не поставить заказанное топливо – проблема не только в переплате, но и в том, что у компании не было ни финансовых ресурсов, ни кредитной истории, которые позволили бы выполнить заказ во время острой фазы войны на Донбассе, да еще и на фоне стремительного роста цен на топливо.



В то же время, расследователи выяснили, что Татьяна Частякова, жена владельца компании Геннадия Частякова, имела совместный бизнес – ЧП «Львов Сапфир» – с дочерями генерал-лейтенанта Михаила Куцина, который на момент скандального заказа был начальником Генерального штаба – главнокомандующим ВСУ. ЧП «Львов Сапфир», кстати, зарегистрировано в курортном пгт Брюховичи, ул.Запашная, дом. 14 — это здание, бывший «дом для приема делегаций» львовского санатория-профилактория Минобороны, Михаил Куцин вывел из госсобственности и поселился там со своей семьей.



После увольнения в июле 2014-го Михаила Куцина с должности Минобороны обратилось в суд о возвращении средств. В общей сложности ООО «Авто Сити Сервис» получило 7 исполнительных производств относительно взыскания долгов в пользу Минобороны. Одно из них остается открытым до сих пор.



Кроме того, Геннадий Частяков на момент гибели был бенефициаром турагентства ООО «Бюро туристических технологий» и основателем аграрного ООО «Первое ранчо». Ранее он был также бенефициаром ООО «Капитал Строй Инвест», учредителем ООО «Транс петроль» и руководителем в ООО «Атлантик Ойл» и ООО «ТЭК Энерджи Транс».



Что качается Татьяны Частяковой, она является соучредителем еще одной компании – ООО Топливно-энергетическая компания «Плутос», руководителем которой указан сам Геннадий Частяков, а соучредителями, кроме его жены – гражданин РФ Армен Маргарян, украинцы Виталий Савченко, Вячеслав Новиков и бывший заместитель руководителя Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Авагим Галстян. Последний фигурирует в расследовании программы Наші гроші о строительстве гостиницы на территории завода «Артем».

Татьяна Частякова была офицером полиции – по крайней мере, в 2019 году она подавала декларацию как заместитель командира роты в патрульной полиции Киева.



Но и это не все, отмечает издание. На момент гибели Геннадий Частяков был бенефициаром ООО Совместное украинско-белорусское предприятие «Белавтодор-Украина», позиционирующее себя как официальное представительство белорусской государственной компании «Белавтодор». С белорусской стороны учредителями являются три «дочки» ДК «Белавтодор» и унитарное предприятие «Белзарубежторг», а с украинской – ООО Финансовая компания «Финанс-капитал», учредителем и бенефициарным владельцем которой указан опять же Геннадий Частяков.



Компания привлекала белорусских подрядчиков к прокладке и ремонту автодорог в Украине, в том числе и по программе «Велике будівництво», о чем в 2020 году отчитывалось даже посольство Республики Беларусь в Украине. Только за 2019 год белорусские строительные тресты из структуры ДК «Белавтодор» (часть из которых являются соучредителями «Белавтодор-Украина») выиграли 9 тендеров на ремонт участков дорог по всей Украине на сумму почти 61 млн. долларов США.



Но строительство дорог сопровождалось отмыванием бюджетных средств. По данным Единого государственного реестра судебных решений, белорусские соучредители «Белавтодор-Украина» в течение 2020-2021 годов по результатам проведенных публичных закупок Службами автомобильных дорог в Киевской, Ровенской, Житомирской областях получили подряды на проведение дорожно-строительных работ на общую сумму 0,7 млрд. грн. В дальнейшем, говорится в определении Подольского районного суда г. Киева от 14.07.2022, доля полученных указанными компаниями бюджетных средств присваивалась путем их перечисления на счета подконтрольных компаний, в частности, ООО «ФК «Финанс Капитал».



В настоящее время «Белавтодор-Украина» находится в процессе банкротства – в трех открытых исполнительных производствах компания проходит как должник, судебных заседаний по делам о задолженности компании тоже хватает.

Геннадий Частяков погиб от взрыва ручной гранаты на свой 39-й день рождения в с. Чайки под Киевом. По версии полиции, Частяков получил шесть гранат в подарок и выдернул из одной чеку, что привело к взрыву. 13-летний сын Частякова получил ранения и госпитализирован. Сотрудники ГБР сообщили о подозрении офицеру аппарата помощников Главнокомандующего, который подарил гранаты Частякову, якобы предупредив, что они боевые.