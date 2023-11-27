Трагедія над Броварами: вбивцю поховали, про жертв забули

27 ноября 2023 | 12:18 , Олег Ельцов. ТЕМА

ДБР завершило розслідування авіатрощі над Броварами, в якій на початку року загинули керівники МВС, екіпаж гвинтокрила й п’ятеро невинних містян – всього 14 осіб!

Я пам’ятаю з яким пафосом й панегіриками ховали міністра МВС Монастирського з почетом: в «Українському домі», з перекриттям Хрещатика й натовпом «плакальників», зібраних по кабінетах центрального апарату МВС. Й ні в кого не виникло сумніву: чи слід так ховати вбивць?

Й майже ніяких згадок про постраждалих дітей броварського дитсадка й їхніх батьків. Нагадаю: загинуло п’ятеро дорослих й одна дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 – діти.

До речі: де ці постраждалі, в якому вони стані? Мовчить МВС, не цікавиться преса… Точилися чутки, що постраждалих відправили подалі з очей – на лікування у США. За чий кошт? Ці «дрібні» деталі не хвилюють суспільство, так само, як не хвилювала афера із закупівлею міністром Аваковим 55 дуже дорогих французьких гелікоптерів, для чого парламенту знадобилося ухвалити цілу міждержавну угоду. Вартість цих іграшок для генералів – 1,8 млрд.євро.

Радісний Аваков тоді повідомляв, що гелікоптери нестимуть службу на захисті українських громадян, врятують сотні життів… Вийшло навпаки.

Щойно завершилося розслідування ДБР й з’ясувалося… Монастирський всупереч всьому вирішив прокотитися на «Аірбасі», який було знято з чергування. Фактично – це зловживання службовим становищем. Сьогодні за це під судом керівництво авіазагону. Мовляв, це воно винне, бо не відмовилося виконати забаганку керівника. Цікаво: чи є бодай один керівник бодай в одній області, який відмовився аби начальник обласного управління МВС використовував гвинтокрил в якості персонального члєновоза? Нагадаю: кожна область за аферою Авакова отримала по два дорогоцінних гвинтокрили. Чи проводитиме ДБР тотальне розслідування щодо використання 55 дорогоцінних авіамашин? Чи з’являться зустрічні позови постраждалих до МВС, або ж невідомі друзі Монастирського вирішили питання по-тихому, засипавши жертв міністра-вбивці грошима?..

Безперечним залишається одне: ми всі разом платимо грошима й життями за витребеньки авакових-монастирських-князєвих…