БАМ паралізовано вибухами в тонелі

Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між рф та Китаєм. І наразі цей шлях, який росія використовує для військових поставок, паралізовано. Як зазначають мої джерела, підрив - чергова успішна спецоперація СБУ, хоча в спецслужбі це офіційно не коментують. Під час руху вантажного потяга спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює фсб, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ. Північномуйський тунель до вибуху, фото взяті з відкритих джерел

Стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в бурятії.