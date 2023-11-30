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БАМ паралізовано вибухами в тонелі

30 ноября 2023 | 13:02

Стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в бурятії.


Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між рф та Китаєм. І наразі цей шлях, який росія використовує для військових поставок, паралізовано. Як зазначають мої джерела, підрив - чергова успішна спецоперація СБУ, хоча в спецслужбі це офіційно не коментують. Під час руху вантажного потяга спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює фсб, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ. Північномуйський тунель до вибуху, фото взяті з відкритих джерел

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