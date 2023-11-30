|
БАМ паралізовано вибухами в тонелі
30 ноября 2023 | 13:02
Стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в бурятії.
Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між рф та Китаєм. І наразі цей шлях, який росія використовує для військових поставок, паралізовано. Як зазначають мої джерела, підрив - чергова успішна спецоперація СБУ, хоча в спецслужбі це офіційно не коментують. Під час руху вантажного потяга спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює фсб, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ. Північномуйський тунель до вибуху, фото взяті з відкритих джерел
также читайте
[21.11.2023]
[21.11.2023]
[19.11.2023]
|
по теме
На Ровенщине уволили вех начальников лесхозов
29. 11. 2023 | 14:36
Руководство ГП «Леса Украины» решило уволить всех руководителей лесных хозяйств в Ровенской области. Решение приняли после скандала с заместителем председателя Полесского офиса Виталием Суховичем, у которого обнаружили незадекларированное состояние в больших размерах.
Ступке-младшему хотят "накинуть" срок побольше за пьяное ДТП
29. 11. 2023 | 09:19
Прокуратура города Киева подала в суд апелляционную жалобу на приговор, которым актер Остап Ступка приговорен к трем годам ограничения свободы и лишен права управления транспортными средствами на 8 лет за совершение ДТП в Киеве в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
ВСУ требуются более молодые солдаты - Financial Times
27. 11. 2023 | 12:48
Вооруженным силам Украины нужны более молодые солдаты, потому что нынешний средний возраст военных слишком большой. Об этом заявляют западные военные эксперты на страницах газеты Financial Times.
Виновник ДТП Ступка отделался легким испугом и общественніми работами
25. 11. 2023 | 10:52
В Голосеевском районном суде Киева прошло заседание по делу о ДТП с участием актера Остапа Ступки. Суд приговорил артиста к ограничению свободы сроком на три года с лишением права управлять транспортными средствами на восемь лет.
В Києві та області можливі обмеження енергопостачання, - Укренерго
25. 11. 2023 | 10:48
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»