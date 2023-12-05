ТЕМА

Если бы выборы состоялись сегодня, партия Залужного обошла бы партию Зеленского

05 декабря 2023 | 08:47

Такие результаты соцопроса опубликовала группа "Рейтинг".


Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, первое место на них заняла бы гипотетическая партия Валерия Залужного.

Согласно опросу, условная партия Залужного набрала бы 36% среди тех, кто пошел бы голосовать и определился с выборам.

Второе место в опросе занимает гипотетический блок Владимира Зеленского с 26,7%, третье - партия Сергея Притулы с 7,6%.

Также 5%-й барьер преодолевают гипотетическая партия "Азов" (5,8%), "Слуга народа" (5,5%) и "Евросолидарность" Петра Порошенко - 5,4%. Остальные набирают менее 3%.

Отметим: если просуммировать голоса "Слуги народа" и партии Зеленского, то получится 32,2%. Что все равно меньше, чем у партии Залужного.



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