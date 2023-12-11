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Міненерго спростовує МО. Нащо?..
11 декабря 2023 | 13:55
О сьомій ранку з'явилося повідомлення Повітряних сил щодо нічного обстрілу України. Читаємо: «Окупанти також вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області рф. Всі ракети знищено!»
Невдовзі з’явилося повідомлення, що від уламків ракет постраждали будинки на Київщині, четверо осіб поранено. На фото до новини бачимо типову сільську вулицю з понівеченими хатами й грандіозною вирвою від влучання ракети на землі. Поруч – жодних натяків на наявність енергооб’єктів та інфраструктурних споруд.
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