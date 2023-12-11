Міненерго спростовує МО. Нащо?..

11 декабря 2023 | 13:55

О сьомій ранку з'явилося повідомлення Повітряних сил щодо нічного обстрілу України. Читаємо: «Окупанти також вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області рф. Всі ракети знищено!»

Невдовзі з’явилося повідомлення, що від уламків ракет постраждали будинки на Київщині, четверо осіб поранено. На фото до новини бачимо типову сільську вулицю з понівеченими хатами й грандіозною вирвою від влучання ракети на землі. Поруч – жодних натяків на наявність енергооб’єктів та інфраструктурних споруд.

З урахуванням того, що всі вісім ракет були балістичними й обстріл вівся з півночі, тобто дуже близько від Києва (навіть повітряну тривогу не встигли оголосити) можна вважати цю ніч величезним досягненням ППО.

Але вже кількома годинами пізніше з’явилося повідомлення іншого штибу: «У результаті ракетної атаки на Київ у ніч на 11 грудня знеструмлено більше сотні споживачів, - повідомляє Міністерство енергетики. Триває огляд пошкоджених об’єктів".

Нас весь час закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації,н е вестися на інформаційні провокації ворога. Але ми маємо два офіційних повідомлення про ту саму подію, які спростовують одна-одну. То де сховався той ворог, що дезінформує населення: у прес-службі МО чи в Міненерго? Нащо паплюжити довіру до офіційних джерел інформації під час війни? Якщо ці відомості становлять військову таємницю – просто мовчіть. Якщо ваші повідомлення спрямовані на дезінформацію ворога – тоді робіть свою справу фахово. Якщо у прес-службі Міненерго перед тим, як підготувати критично важливе повідомлення, не читають повідомлень прес-служби МО, то може варто замислитися щодо зміни місця роботи?

Подібне трапляється не вперше, але, очевидно жодних кадрових рішень після таких ляпів не відбувається. Всіх все влаштовує?.. Напевно, киян, як споживачів цієї дезінформації – ні.