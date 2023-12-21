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В Минобороны опровергли планы призвать в армию украинцев за границей
21 декабря 2023 | 16:22
В Минобороны Украины опровергли информацию о планах призвать в армию украинцев за границей, о чем ранее написали немецкие СМИ со ссылкой на слова министра обороны Рустема Умерова.
Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк заявил, что Bild "сместил акцент" в словах министра Умерова.
По его словам, министр "в целом говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
А никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за рубежа, по его словам, на повестке дня нет.
Ранее СМИ писали не только об этом, но приводили цитату Рустема Умерова, намекающую на возможность санкций для годных к военной службе украинцев, которые откажутся от мобилизации. "Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно", — привели цитату журналисты.
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