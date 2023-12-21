Холдинг экс-министра доходов приказал долго жить

21 декабря 2023 | 17:26

Медиахолдинг "Вести Украина" объявил о закрытии.

"Медиахолдинг "Вести Украина" закрывает весь свой медиабизнес без его дальнейшей продажи или передачи в собственность каким-либо другим лицам или организациям", - говорится в сообщении.

Конкретные причины такого шага в заявлении не называются, но указывается, что холдинг "прошел через преследования силовиков, обыски, давление, заблокированные офисы и разбитую технику, запреты на вещание и отзыв лицензий. Нас травили газом, на нас организовывали DDOS-атаки, блокировали и пытались закрыть рот".

Холдинг "Вести" был основан в 2013 году. На пике развития в 2013-2015 годах включал в себя бесплатную и самую тиражную в Украине газету "Вести", одноименный сайт, журнал "Вести.Репортер", радио "Вести", телеканал UBR.

К настоящему времени из всего этого в холдинге остались только сайт "Вести" и сайт UBR.

Холдинг связывали с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.