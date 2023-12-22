ТЕМА

В "Київміськбуді" шухер

22 декабря 2023 | 16:10

Віталій Кличко: Щодо питання "Київміськбуду". Доручив сформувати в стислі терміни новий склад наглядової ради та правління ПрАТ "ХК "Київміськбуд".


Оновлені структури мають невідкладно, як тільки будуть обрані чи призначені, розробити стратегічний план стабілізації фінансово-економічного стану підприємства та його подальшої діяльності. А також – налагодити ефективну комунікацію і подальшу роботу з інвесторами.

Бо ключове завдання – щоб інтереси інвесторів були дотримані, і оновлене підприємство виконало свої зобовʼязання перед ними.



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