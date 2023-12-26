Актёра из телесериала "Слово пацана" арестовали за убийство

26 декабря 2023 | 09:22

Актера из телевизионного сериала "Слово пацана" арестовали в России по делу об убийстве бизнесмена в 2011 году.

Московский суд арестовал актера Сергея Базанова (на фото выше - в боксерских перчатках) – одного из обвиняемых по делу об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева, которое было совершено в 2011 году.

В 2011 году российские издания сообщали, что четверо неизвестных напали на Дзабиева и попытались выхватить у него сумку с 900 тысячами долларов. Предприниматель оказал сопротивление, но нападавшие ранили его в голову из пистолета, после чего похитили деньги и скрылись.

Автомобиль, на котором передвигались грабители, был обнаружен брошенным неподалеку от места преступления. Пострадавшего госпитализировали, позднее он скончался.

В сериале "Слово пацана" Базанов сыграл Демида - члена криминальной группировки "Универсам".