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Актёра из телесериала "Слово пацана" арестовали за убийство
26 декабря 2023 | 09:22
Актера из телевизионного сериала "Слово пацана" арестовали в России по делу об убийстве бизнесмена в 2011 году.
Московский суд арестовал актера Сергея Базанова (на фото выше - в боксерских перчатках) – одного из обвиняемых по делу об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева, которое было совершено в 2011 году.
В 2011 году российские издания сообщали, что четверо неизвестных напали на Дзабиева и попытались выхватить у него сумку с 900 тысячами долларов. Предприниматель оказал сопротивление, но нападавшие ранили его в голову из пистолета, после чего похитили деньги и скрылись.
Автомобиль, на котором передвигались грабители, был обнаружен брошенным неподалеку от места преступления. Пострадавшего госпитализировали, позднее он скончался.
В сериале "Слово пацана" Базанов сыграл Демида - члена криминальной группировки "Универсам".
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