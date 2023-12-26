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Митрополита УПЦ затримали на блок-посту
26 декабря 2023 | 22:06
Сьогодні, 26 грудня, під час переміщення між лікарнями Києва, на одному з блок постів був зупинений та затриманий автомобіль митрополита Лонгина.
Зазначається, що через цей інцидент стан здоров'я священника, якому було зроблено операцію на серці, погіршився.
Про це йдеться на сторінці Центру інформації Української православної церкви.
Повідомляється, що у митрополита серцевий напад. Наразі лікарі намагаються стабілізувати роботу серця.
А не треба порушувати, панотче!
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