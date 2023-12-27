У Верховному суді вирішили почистити мантії

27 декабря 2023 | 09:09

Верховний Суд прийняв рішення виділити трохи більше 63,15 тисяч гривень на хімчистку мантій своїх суддів.

Про це свідчить оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro. Згідно укладеного договору, було придбано 127 послуг з хімічного чищення мантій суддів Верховного Суду загальною вартістю 63 тис.151 гривня. Ціна за чищення однієї мантії, у такому випадку, складає орієнтовно 498 гривень.



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