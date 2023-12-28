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В Києві збудували сховище й ледь не зруйнували дитсадок

28 декабря 2023 | 12:17

Київська міська військова адміністрація повідомила, що в одному з дошкільних навчальних закладів Шевченківського району сталася аварія.


За попередньою інформацією, просіла частина стіни будівлі садочку. Зараз триває обстеження закладу фахівцями, щоб об’єктивно встановити реальні масштаби пошкоджень та згодом спланувати строки відновлення. 

Зазначається, що в цьому дитячому садочку будувалося укриття. Ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли і призвести до таких наслідків. Остаточно причини, які призвели до аварії, з’ясують слідчі районного управління поліції. Правоохоронці вже відкрили провадження. 



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