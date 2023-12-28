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В Чорному морі підрвався зерновоз
28 декабря 2023 | 12:19
На ворожій міні в Чорному морі підірвалося цивільне судно під прапором Панами. Двоє моряків поранені.
Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. Унаслідок підриву судно втратило хід й керування, на верхній палубі виникла пожежа, повідомили Сили оборони півдня і ДПСУ.
"Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині. Катери Морохорони ДПСУ та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. Одному пораненому моряку надано допомогу на місці, іншого – доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний", – йдеться у повідомленні прикордонників.
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