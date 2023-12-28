Телемарафону залишилось недовго жити?

28 декабря 2023 | 12:20

Довіра опитаних українців до телемарафону "Єдині новини" продовжує падати, свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 показник знизився до 43%.

Водночас зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону – до 38%. Решта 19% мають невизначене ставлення. Утім, станом на зараз баланс довіри-недовіри лишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє).

"Важливо зазначити, що хоча ті, хто не довіряє В. Зеленському, значно більш критичні до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє В. Зеленському телемарфону довіряють 52% (не довіряють – 29%, не визначилися – 19%)", – йдеться в опитуванні.