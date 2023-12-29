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Новини Над Києвом сили ППО збили понад 30 повітряних цілей: шахеди, крилаті ракети, “Кинжали”, С-300

29 декабря 2023 | 11:50

Про це, як стало відомо KВ, повідомляє пресслужба КМВА. "Сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу Shahed, крилаті ракети Х-22/Х-32 із стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К", – йдеться в повідомленні.


За даними КМВА, у Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків.

 



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