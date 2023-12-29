Правоохоронці у новорічну ніч будуть перевіряти ресторани, клуби та дотримання комендантської години

29 декабря 2023 | 11:53

На різдвяно-новорічні свята Нацполіція збільшує кількість поліцейських екіпажів на автодорогах та слідчо-оперативних груп. Зазначається, що поліцейські будуть реагувати на випадки порушення комендантської години. Це стосується як громадян, так і роботи розважальних закладів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України.

Як повідомлять правоохоронці, буде збільшена кількість поліції на дорогах – для забезпечення дорожнього руху на автошляхах держави, та, у разі потреби, надання допомоги водіям.

У поліції нагадують, що комендантська година на новорічні свята не скасовується:

“Ми з розумінням будемо ставитися до осіб, які порушують комендантську годину у разі крайньої необхідності, наприклад, коли люди повертаються з роботи, або їдуть до медичного закладу. Але це поодинокі випадки. Поліцейські будуть реагувати на кожний випадок порушення комендантської години, це стосується як громадян, так і роботи розважальних закладів”, – йдеться у повідомленні.

Також передбачені додаткові слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи, а також створено резерв з числа поліцейських особливого призначення для швидкого реагування на надзвичайні події.