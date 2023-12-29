|
Документ доведеться постійно мати при собі: що готує новий закон про мобілізацію
29 декабря 2023 | 12:23
Готується оновлення законодавства про мобілізацію. Окрім пониження віку, з якого можуть мобілізовувати без досвіду військової служби, на військовозобов'язаних чекає інше важливе оновлення. Нагадаємо — оновлення поки на стані законопроєкту.
Так, громадянам від 18 до 60 років, не тільки ти, хто пребуває на обліку, а й тим, хто з нього знятий, буде потрібно носити з собою військово-обліковий документ обов'язково. Нагадаємо, це може бути приписка до призовної дільниці, військовий квиток або відповідне тимчасове посвідчення.
Документ про військовий облік потрібно буде пред'являти на вимогу представника ТЦК чи поліції. Вони зможуть перевіряти його через реєстр. Цей процес може фільмуватися на камеру. Наразі у кількох областях України вже запровадили подібні міри на місцевому рівні.
также читайте
[27.12.2023]
[26.12.2023]
[22.12.2023]
|
по теме
Правоохоронці у новорічну ніч будуть перевіряти ресторани, клуби та дотримання комендантської години
29. 12. 2023 | 11:53
На різдвяно-новорічні свята Нацполіція збільшує кількість поліцейських екіпажів на автодорогах та слідчо-оперативних груп. Зазначається, що поліцейські будуть реагувати на випадки порушення комендантської години. Це стосується як громадян, так і роботи розважальних закладів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України.
Новини Над Києвом сили ППО збили понад 30 повітряних цілей: шахеди, крилаті ракети, “Кинжали”, С-300
29. 12. 2023 | 11:50
Про це, як стало відомо KВ, повідомляє пресслужба КМВА. "Сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу Shahed, крилаті ракети Х-22/Х-32 із стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок масованого обстрілу у чотирьох областях України є відключення електроенергії
29. 12. 2023 | 11:36
Після масованого ворожого обстрілу, який Росія вчинила вранці 29 грудня, є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях. Про це повідомили у Міненерго.
Телемарафону залишилось недовго жити?
28. 12. 2023 | 12:20
Довіра опитаних українців до телемарафону "Єдині новини" продовжує падати, свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 показник знизився до 43%.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»