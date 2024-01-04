До нас прилетять ракети з Кореї та Ірану

04 января 2024 | 19:14

росія планує купити в Ірану балістичні ракети малої дальності та протягом останніх тижнів вже почала отримувати балістичні ракети з Північної Кореї, - WSJ

Як пише видання, такі наміри Москви викликали «глибоке занепокоєння» в адміністрації президента США Джо Байдена. Ракети можуть поставити вже цієї весни, але, на думку чиновників, угода ще не завершена.