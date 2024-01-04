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До нас прилетять ракети з Кореї та Ірану
04 января 2024 | 19:14
росія планує купити в Ірану балістичні ракети малої дальності та протягом останніх тижнів вже почала отримувати балістичні ракети з Північної Кореї, - WSJ
Як пише видання, такі наміри Москви викликали «глибоке занепокоєння» в адміністрації президента США Джо Байдена. Ракети можуть поставити вже цієї весни, але, на думку чиновників, угода ще не завершена.
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Документ доведеться постійно мати при собі: що готує новий закон про мобілізацію
29. 12. 2023 | 12:23
Готується оновлення законодавства про мобілізацію. Окрім пониження віку, з якого можуть мобілізовувати без досвіду військової служби, на військовозобов'язаних чекає інше важливе оновлення. Нагадаємо — оновлення поки на стані законопроєкту.
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На різдвяно-новорічні свята Нацполіція збільшує кількість поліцейських екіпажів на автодорогах та слідчо-оперативних груп. Зазначається, що поліцейські будуть реагувати на випадки порушення комендантської години. Це стосується як громадян, так і роботи розважальних закладів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України.
Новини Над Києвом сили ППО збили понад 30 повітряних цілей: шахеди, крилаті ракети, “Кинжали”, С-300
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Про це, як стало відомо KВ, повідомляє пресслужба КМВА. "Сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу Shahed, крилаті ракети Х-22/Х-32 із стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К", – йдеться в повідомленні.
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