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Смерть екс-заступниці генпрокурора Колінько могло спричинити задушення

11 января 2024 | 19:40

Від джерел «Ракурсу» в судово-медичній експертизі стало відомо, що в результаті розтину тіла Ольги Колінько було встановлено перелом хрящів гортані. Його могло спричинити придушення чи здавлення. Зараз проводиться розтин тіла доньки Ольги Колінько.


Нагадаємо, 10 січня у Національній поліції повідомили, що у Києві в власній квартирі знайшли тіло екс-заступниці генпрокурора України Ольги Колінько. Також померла її донька Ярослава, яка мешкала у квартирі поруч.

Правоохоронці заявляли, що тіла жінок не мають ознак насильницької смерті. У поліції стверджували, що екс-заступниця генпрокурора Ольга Колінько померла два місяці тому. А її донька — приблизно три тижні тому. Обидві квартири були зачинені зсередини.

Як відомо, Ольга Колінько обіймала посаду заступниці генерального прокурора України у 1993−2000 роках та у 2003−2005 роках.

У 2001−2003 роках Колінько очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією при президентові Леоніді Кучмі. Свого часу вона була однією з головних слідчих у гучній справі колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка.

Джерело: "Ракурс"



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