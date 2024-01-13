Обнимашки под сенью тайны и недосказанности

13 января 2024 | 10:36 , Олег Ельцов. ТЕМА

К нам приехал вождь сильного островного племени. Он долго обнимался с нашим вождем, похлопывал по спине и поглаживал по разным частям тела членов хурала и долго тряс руку главному шаману. Потом радостно выступал перед собранием старейшин. Результатом стало подписание Договора о военном сотрудничестве между Украиной и Великобританией.

Многие наблюдатели, включая подписантов, наделили это событие самыми громкими эпитетами, народ торжествовал и хлопал. Мало кто читал собственно текст договора, но даже те, кто читал, не скупились на слова восторга и веры в завтрашний день. Что еще раз подтверждает старую истину: мы желаем видеть то, что желаем видеть, а не то, что следует из совокупности объективных фактов.

Фактически же этот «исторический договор» - не что иное как протокол намерений или попросту говоря – меморандум. Конкретики в нем чуть: названы суммы помощи со стороны Великобритании на два ближайших года. Спору нет: суммы немалые. Только благодаря британцам Украина сможет ежегодно обзавестись парой дивизионов «Пэтриотов», обеспечив защиту одного-двух городов-миллионников (при условии, если наскребем на «расходники» - дорогущие ракеты к установкам).

Увы, за все в этой жизни приходится платить. Поэтому в тексте не только про то, что нам обещают, но и про то, что от нас потребуют. Почему-то никто не акцентирует внимание на пункте 7 раздела «Оборонное и военное сотрудничество». Дословно: «7. Учасники прагнутимуть забезпечити, щоб військові спроможності України були на такому рівні, щоб у разі зовнішньої військової агресії проти Сполученого Королівства Україна була здатна надати ефективну військову допомогу. Умови, формат та обсяг такої допомоги визначатимуться Учасниками».

Остальное – про «расширить и углУбить» - ни сроков, ни сумм, ни номенклатуры. Но наш народ, всегда готовый к чудесам, дружно улыбается и машет. Правда, как выясняется, к Договору прилагается пакет конкретных соглашений, которые и представляют суть договоренностей. Увы, их содержание по причинам секретности от нас скрыты. Поэтому и оценивать их не представляется возможным, равно как и ценность подписанного договора.

Удивляет упоминание срока действия договора: якобы 10 лет. Но это как в рекламных объявлениях: «Скидка до 100%». В действительности она может оказаться 0,5%. В действительности договор может быть расторгнут любой из сторон в любой момент, после чего договоренности прекратят свое действие по истечении полугода после информирования второй стороны.

Фактически все, что в данный момент можно сказать с уверенностью: Риши Сунак приехал в Киев, пообнимался со всеми, кто ему встретился, подписал один ни к чему не обязывающий договор, который правильнее назвать протоколом намерений, а также нечто секретное, скрытое от наших глаз.

Также не ясно, почему две страны ограничились визированием документа вождями племен, исключив из процесса народных избранников. Напомню: в нашем случае речь идет об участии в защите Великобритании в случае нападения на нее врагов.