США незадоволені процедурою призначення протеже Зеленського

13 января 2024 | 17:07

Специальный представитель Соединенных Штатов по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер обсудила с представителями украинской власти сомнительное назначение руководительницы Счетной палаты. Об этом она заявила во время визита в Украину, отвечая на вопрос "Европейской правды".

"Мы говорили (на официальных встречах) о Счетной палате", – заявила спецпредставитель США.



Как известно, Верховная Рада 10 января назначила председателем Счетной палаты Ольгу Песчанскую, не дожидаясь завершения реформы этого органа и вопреки многочисленным предупреждениям США и других членов G7, что позволило избежать проверок этой кандидатуры.



Пенни Прицкер подчеркнула важность таких проверок.



"Мы говорили с украинскими чиновниками о важности не только принимать законы, и не только назначать людей на должности, но также обеспечивать, что есть достаточная процедура проверки, необходимый "скрининг" кандидатов, чтобы и украинцы, и не только украинцы имели доверие к тому надзору, который осуществляют украинские институты", – пояснила она.



Впрочем, представитель правительства США не стала уточнять ожидания Вашингтона по этому поводу, отметив лишь, что Соединенные Штаты "не будут молчать" в случае других назначений без проверки.