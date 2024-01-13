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США незадоволені процедурою призначення протеже Зеленського
13 января 2024 | 17:07
Специальный представитель Соединенных Штатов по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер обсудила с представителями украинской власти сомнительное назначение руководительницы Счетной палаты. Об этом она заявила во время визита в Украину, отвечая на вопрос "Европейской правды".
"Мы говорили (на официальных встречах) о Счетной палате", – заявила спецпредставитель США.
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