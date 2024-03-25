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Ракети не тої системи
25 марта 2024 | 19:00 , Олег Ельцов. ТЕМА
Дедалі більше дратують заяви незчисленних військових експертів. Схоже, міф про «2-3 тижні до перемоги» - це якась національна забавка українців. Я, визнаю, геть не військовий фахівець й тому намагаюся прислуховуватися до думки спеців. Але дедалі частіше вимикаю ефіри після згадки про нашу чергову остаточну перемогу.
Особливо експертам й політикам подобається наголошувати на поразку ворога на морі. Оце все: ворожий флот втік до Новоросійська, бо в Севастополі ми розстрілюємо їх як в тирі. Та, власне, майже все розстріляли. Вже не пам’ятаю скільки разів згадували того підводного човна, в якого поцілили. Дивлюся цифри: у ЧФ залишилося ще шість підводних човнів – тут ще бити-неперебити. Ледь не щодня нам розповідали, що небезпеки з моря вже немає, росіяне не наважуються виводи флот для атак, бо кожне судно – це потенційна жертва наших водних дронів. Але я весь час питав себе: як надводні дрони можуть загрожувати підводним човнам, які так саме як і надводні можуть відстрілювати ракети? Відповіді не знаходив, а у експертів журналісти не питають…
Сьогодні день розпочався з ракетних обстрілів: кияни навіть не встигли добігти до бомбосховищ. Невдовзі стало відомо чому від оголошення тривоги до збиття ракет над Києвом минула хвилина. Виявляється, ракети – надзвукові, швидші за «Кинджал» й випустили їх з підводного човна.
Позавчора нам повідомили про влучання Storm Shadow и Scalp у два десантні кораблі ворога. Сьогодні з’явилися супутникові знімки отих двох «десантників», по яких ми стріляли позавчора. Й на фото чітко видно, що цілі не уражені. Ракети вцілили чітко у плавучий док й у пірс, до яких були пришвартовані кораблі. Що тому провиною: помилка в розразхунках операторів, недостатня точність дорогих ракет союзників, чи це результат роботи РЕБ ворога – про це нам не повідомляють й військових знавців про це не запитують. Натомість ГУР звітує про серйозне ураження одного з кораблів. Про фото, на якому чітко видно воронки від влучання ракет у пірс й док – ані слова. Напевно, приємніше вважати, що кораблі вражені й поставити на зображеннях кораблів два червоних хрести… Може Арестович влаштувався спікером ГУР?
В надії почути актуальні запитання й тямущі відповіді продовжую моніторити інформпростір. Поки безрезультатно.
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