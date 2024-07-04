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Київські чиновники втекли за кордон із дітьми-сиротами
04 июля 2024 | 09:12
Офіс омбудсмана викрив схему, як діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посадовців, щоб нелегально виїхати за кордон й уникнути мобілізації, деь загубивши 13 дітей.
Омбудсман Дмитро Лубінець у соцмережах повідомляє: "Працівники Офісу омбудсмана випадково стали "розслідувачами". Адже в результаті моніторингових візитів виявили, що посадовці Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон".
У березні 2022, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині. Ці вихованці – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Цього року під час моніторингових візитів представники Офісу омбудсмана відвідували заклади за кордоном, де перебувають українські діти та навідалися й до вищезазначеного табору.
Однак їх туди не допустили. Причина – на території були відсутні супроводжуючі від України, а діти перебувають виключно під опікою німецької сторони.
За інформацією німецьких супроводжуючих, з початку евакуації було 55 дітей, проте відповідно до наказу директора Центру до Німеччини евакуювали 68. Виникло запитання – де поділися 13 дітей? Моніторингова група так і не змогла перевірити ці дані через ненадання інформації.
Наступні позапланові візити було здійснено в Києві до Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва. Мета – з’ясувати обставини, ознайомитися з документами щодо евакуації, поспілкуватися з керівництвом.
Але з'ясувалося, що керівництво не володіє інформацією про ситуацію у закладі. У Службі й Центрі немає у наявності копій документів чи будь-яких документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони.
Офісу уповноваженого вдалось довідатися: серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані.
Серед цих людей – близький родич керівника Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва. Серед супроводжуючих також значаться ще чотири особи, підстави для виїзду яких потребують додаткового вивчення.
Кожен з супроводжуючих чоловіків звільнилися з посад після того, як опинилися за межами держави і жоден з них наразі не працює у цих органах. Щобільше, вони не повернулися до України.
Лубінець зазначає, що направив відповідні листи до Офісу генпрокурора, Нацполу, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА, де зазначив усі виявлені факти.
"Складається враження, що подібні випадки непоодинокі!", - зазначив Лубинець.
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