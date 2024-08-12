Поліція, яка не залишиться без роботи

12 августа 2024 | 17:46 , Олег Єльцов, ТЕМА

В Україні одна з найбільших щільностей поліцейських співвідносно із чисельністю населення. Й це при тому, що українці доволі неагресивна нація. Що цікаво: невдовзі після запровадження реформи дорожньо-патрульної служби з вулиць кудись зникли поліцейські патрулі. А за викликом вони приїжджають вкрай неохоче. Мовляв – без вас справ по горло. Які ж такі справи заважають нашій оновленій поліції виконувати покладені законом обов’язки, якщо навіть супроводжувати працівників ТЦК вони не хочуть?.. Нещодавно з’явилася майже непомічена новина, яка проливає світло на цю таємницю.

У липні 2024 року у Київській області встановили нові камери TruCAM, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість. У місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Про це повідомила Патрульна поліція України.

Нові TruCAM з'явились на трасах:

P-02 Київ–Іванків–Овруч;

P-03 Північно-східний об'їзд м.Києва;

М-05 Київ-Одеса.

«Нові камери встановили на особливо аварійно-небезпечних ділянках і місцях з найбільшою кількістю ДТП. Йдеться про дороги, де водії потрапляли в аварію через перевищування швидкості.»

Вас нічого не насторожує?.. Тобто поліцейські патрулі дублюватимуть роботу камер автоматичної фіксації перевищення швидкості. А що не так з камерами автоконтролю? Та все з ними гаразд. Може мета цієї «спецоперації» патрульних - виправдати закупівлю під час війни додаткової партії TruCAM? Вартість перших камер в Україні складала 7000 доларів. Нині можливо трохи дешевше. Якщо додати до цього вартість авто поліцейського патруля й зарплатню екіпажу, а потім помножити на чисельність таких постів – вийдуть грубі гроші з бюджету. Раніше кількість замірів швидкості на TruCAM мала відповідати кількості складених протоколів. Автоматика не дозволяла «хімічити». Як із запобіганнями зловживань після провальної поліцейської реформи – нам не доповідають. Але здавна відомо, що головним інструментом боротьби з хабарництвом на дорогах є дистанціювання інспектора й учасника дорожнього руху. Чим більше автоматизації – тим менше можливостей для збирання хабарів.

Поліція лише лаконічно повідомляє: «Патрульні використовуватимуть прилади TruCAM поряд з камерами автоматичної фіксації. Це збільшуватиме ефективність контролю за швидкістю руху.»

Не треба зупинятися! Пропоную закупити ще більше TruCAM та іншого знаряддя, аби в місцях, де працюють автоматичні камери, працювали ще два-три екіпажі з TruCAM. Слід врахувати людський фактор: раптом один екіпаж не встигне зафіксувати порушення – тоді його продублює другий.

Й, щодо зменшення аварійності завдяки контролю швидкості: як стверджують поінформовані персони, оті самі камери автоматичного контролю зазвичай встановлюють не там, де найбільша аварійність, а там, де найпростіше забезпечити під’єднання камери до інфрастуруктури.

Й для розуміння масштабів поліцейського неподобства податкоплатники мають знати: наразі на дорогах України працює 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюється на 295 ділянках автомобільних доріг. Із таким масштабом нам завжди не вистачатиме грошей на дрони й снаряди, а поліцейським – часу на виклики громадян…