Термін запуску метро на Виноградар посунули ще на 4 місяці - до травня 2027

05 декабря 2024 | 09:35

Днями перспектива завершення будівництва метро на Виноградар ще трішки віддалилася від мешканців цього житлового масиву, хоча їм і не звикати. КП “Київський метрополітен” з обраним в серпні підрядником прокладання нової гілки підземки – ТОВ «Група компаній «Автострада» – узгодили продовження термінів виконання робіт на чотири місяці – до травня 2027 року. Але наразі робота кипить, про що підрядник (належить Максиму Шкілю – помічнику депутата Верховної Ради від Партії регіонів та, за інформацією ЗМІ, куму екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна) регулярно звітує у своїх яскравих фотозвітах. Сенс в цьому є, адже треба “відпрацьовувати” великий кредит довіри: столична влада руками метрополітенівців віддала цій компанії майже 14-міяльрдне замовлення без конкурсу, оскільки через “грамотно прописані” тендерні умови ніхто більше не зміг взяти в ньому участі. До речі, вартість будівництва цієї гілки метро, схоже, зростає не зовсім “на пустому місці” – зокрема, через щільну житлову забудову Виноградара, буде споруджуватись не звичайний, а двоярусний тунель, по якому потяги курсуватимуть один над одним.

КП “Київський метрополітен” (*) уклало з ТОВ «Група компаній «Автострада» додаткову угоду до договору на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метро від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар (1 черга, 5-й і 6-й пускові комплекси).

Додатковою угодою сторони погодили продовження строку будівництва нової гілки метро на чотири місяці – до 30 квітня 2027 року. Крім цього, документом передбачено зменшення бюджетного фінансування робіт на поточний рік майже на 60 млн гривень – з 149,55 до 90 млн гривень.

Коли і як укладали “грошеносний” договір

Сам договір на продовження будівництва лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар був підписаний між КП “Київський метрополітен” та ТОВ «Група компаній «Автострада» 14 серпня 2024 року. Вартість угоди склала 13,78 млрд гривень, але вона є динамічною – тобто може бути скоригована на основі уточнення обсягів та цін.

За умовами договору, підрядник зобовʼязався спорудити станції “Мостицька” та “Проспект Правди”, перегони між ними та існуючою станцією “Сирець”, оборотні тупики та пункт техосблуговування поїздів, прокласти комунікації та змонтувати обладнання. Перша версія договору передбачала завершення цих робіт до кінця 2026 року.

Підрядника “Київський метрополітен” обирав на відкритих торгах, але конкуренції не було, оскільки участь у тендері взяло тільки ТОВ «Група компаній «Автострада». Судячи з кількості запитань до замовника та скарг в Антимонопольний комітет (АМКУ), схоже, що конкурентів технічно “відсіяли” надмірними вимогами в тендерній документації.

Зокрема, КП “Київський метрополітен” прописав, щоб обсяг річного доходу компанії за минулий рік становив не менше 50 % від суми очікуваної вартості предмета закупівлі (майже 7 млрд гривень). Потенційні учасники назвали цю вимогу дискримінаційною, оскільки в країні триває воєнний стан і підприємства перебувають в складних фінансових умовах. На це в КП “Київський метрополітен” відповіли, що така вимога стане для них підтвердженням спроможності підрядника реалізовувати такий масштабний проєкт.

За підряд мала намір змагатися іспанська компанія Cobra Instalaciones y Servicios, однак на заваді у неї стали одразу дві перешкоди. По-перше, вся тендерна документація для майже 14-мільярдного тендеру була підготовлена виключно українською мовою, податися на тендер можна також тільки українською, а, по-друге, терміни подання пропозицій становили лише три тижні. Фірма просила продовжити терміни подання пропозицій щонайменше на місяць через необхідність перекладу документів. Однак «Київський метрополітен» відмовив іноземцям, пославшись на норму законодавства про публічні закупівлі на період дії режиму воєнного стану.

Кілька потенційних учасників скаржилися на дискримінаційні умови тендеру в АМКУ. Зокрема, ТОВ «Будівельно-транспортне підприємство «Міськбуд інвест» у своїй скарзі зазначило, що створити реальний календарний план для участі в тендері неможливо через відсутність робочої документації. Адже, як повідомлялося, КП “Київметрополітен” уклало з підрядником на коригування проєктно-кошторисної документації будівництва – ТОВ “КБ “Теплоенергоавтоматика” – додаткову угоду про продовження робіт до кінця 2024 року. У відповідь в “Київському метрополітені” запевнили, що вся документація готова та запросили скаржника у свій офіс для ознайомлення з нею.

«Міськбуд інвест» також оскаржував вимоги метрополітену до головного інженера учасника торгів. Замовник вимагав, щоб інженер мав документи, що підтверджують знання правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, експлуатації вантажопідіймальних кранів і підіймальних пристроїв, електробезпеки (допуск до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В, не нижче IV групи), надання домедичної допомоги потерпілим і пожежної безпеки. Скаржник зазначив, що такі спеціалізовані навчання проходять лише працівники, які безпосередньо виконують небезпечні роботи або відповідають за охорону праці відповідно до своєї посади. Однак в АМКУ постановили, що «Міськбуд інвест» не довів, що ці вимоги унеможливлюють їхню участь у тендері і відмовив у задоволенні скарги.

Хід робіт

Про початок робіт на обʼєкті в “Автостраді” повідомили 8 листопада поточного року. У підрядника розповіли, що загальна протяжність споруджуваної дільниці між станціями “Сирець” та “Проспект Правди” становить 3,78 км. Зазначили, що ділянка метро від станції “Сирець” до станції “Мостицька” прокладатиметься закритим способом (методом тунельної проходки), а від «Мостицької» до «Проспекту правди» – відкритим. Для прокладання цієї гілки, за словами підрядника, споруджується унікальний для України двоярусний прямокутний монолітний тунель (потяги курсуватимуть один над одним), що зумовлено щільною забудовою житлового району.

“Наразі розробляємо котлован та монтуємо систему кріплень для подальшого будівництва тунелю. На забетонованих ділянках, які залишилися від попереднього підрядника, продовжуємо влаштовувати ремонтно придатну гідроізоляційну систему з ПВХ-мембрани, яку можна відновлювати навіть після вводу об’єкта в експлуатацію. Така гідроізоляція була використана під час будівництва ділянки тунелю між станціями “Либідська” та “Деміївська”. На готових ділянках тунелю виконуємо зворотну засипку грунтом”, – повідомили у ТОВ “Група компаній “Автострада”.