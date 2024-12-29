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Половина українських біженців в Норвегії не хочуть повертатися
29 декабря 2024 | 08:41
Майже половина (47%) всіх українських біженців, які проживають у Норвегії кажуть, що не повернуться в Україну, навіть якщо війна закінчиться, свідчать результати опитування.
Як повідомляє "Європейська правда", дані опитування, проведеного на замовлення компанії Imdi, наводить VG.
Опитування також показало, що лише 10% українських біженців в Норвегії кажуть, що хочуть повернутися на батьківщину.
Дослідниця Вільде Хернес з Інституту міських та регіональних досліджень (NIBR) при Oslo Met каже про дві тенденції серед українців, що проживають в Норвегії.
Одна з них полягає в тому, що ті, хто вже тривалий час перебуває в Норвегії, з більшою ймовірністю хочуть залишитися.
Інша полягає в тому, що ті, хто приїхав нещодавно, тепер частіше від самого початку заявляють, що хочуть залишитися в Норвегії.
Вона також каже, що до Норвегії все частіше приїжджають 16-17-річні українські підлітки.
Дослідниця пов’язує це з тим, що українські підлітки хочуть виїхати, "поки це довзолено, до того, як їх можуть забрати на війну".
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