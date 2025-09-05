НБУ втратив береги 05 сентября 2025 | 06:52 , Олена Лисенко распечатать [0] комментарии [0] Захмарні витрати НБУ-шників впевнено випереджають прибутки й інфляцію.

Минув тиждень з публікації Нацбанком власної проміжної фінансової звітності, й чомусь колеги так і не розписали, як недоторканий НБУ знову щедро збільшив витрати на себе-улюбленого. Тож доведеться мені. Як кажуть, війна війною, а про грошики для себе ніколи не забувають, щоб на шикарні костюми й решту вистачало. Звіт не такий масштабний як минулий, та все ж цікавий. Ми бачимо піврічне загальне зростання витрат Національного банку на утримання персоналу одразу на 28,8% — до 2,3 млрд грн (на 30 червня 2025 року), а квартальне — на 28,4% (до 1,14 млрд грн). Якщо зазирнути у структуру цих грошиків на золотих нацбанківців, то побачимо, що за півроку витрати Нацбанку на зарплатню собі зросли на 26,6% (до 1,8 млрд грн), за квартал — на 26,8% (до 909 млн грн). Водночас витрати на службові відрядження працівників Нацбанку за півроку збільшились 13,6% — до 25 млн грн. Це ті, з яких нацбанківці постять фоточки з пустими дописами, ну от зовсім ніпрощо, за які соромно має бути, коли людина має мозок і тверезе мислення. Це стільки держава найчастіше має платити за те, що працівники НБУ нібито розвиваються й бутєри на конференціях жеруть, рідше — їздимо грошики для держави наколядувати. Усі порівняння у витратах робляться рік до року — 2025-й до 2024-го. Тобто не з довоєнним періодом, а вже під час страшної війни: під час мізерних зарплат військовим, дефіциту державного бюджету, зростання державного боргу, тотальної залежності від міжнародної допомоги тощо. Це все не плітки чи інфа з джерел, це офіційний звіт, який публікують, бо ми ніби як крокуємо в Європу. Пропоную почати вивчення зі сторінки 37. Й звичайною індексацією таку динаміку зростання витрат на персонал пояснити неможна. Оскільки той самий Нацбанк повідомляв про різний темп зміни індексу інфляції в Україні: й 12,4%, й навіть 14,3%, й зараз, якщо хтось не в курсі, інфляція в нас зменшується й, за прогнозом НБУ, має бути за підсумком 2025 року на рівні 9,7%. Ну дуже далеко до згаданих 28,8%. Не може країна жити за однією інфляцією, а великий і могутній Національний банк — за іншою. Взагалі, як кажуть, нам так не жити. Як НБУ. Він перебуває ніби в іншому вимірі, іншому світі. Точно не в воюючій державі, де треба не тільки кожну гривночку економити на патрони, а ще й звільняти персонал і більше навантажувати роботою тих, хто лишився. Бо ж патріоти й не просто так «СЛАВА УКРАЇНІ» на гривні пишуть. Утім, ні, на практиці все навпаки — їм чомусь дозволено розкидатися грошами як п'яний поміщик. Й ще дуже важливий нюанс: все це Нацбанк робе за умови зменшення власних доходів, які потім будуть перераховані до державного бюджету. Знаєте, наскільки зменшився? Одразу в 2,4 РАЗИ! Дуже дивний і навіть злочинний, на мою власну думку, принцип — держустанові витрачати більше, коли заробляєш менше й тим паче в скрутний період для держави. Про це зменшення доволі детально написали колеги з Інтерфаксу-Україна , за що їм дяка. Не просто реліза переписали, як численні нездари, а й аналіз провели. Навіть одним рядочком в кінці сором’язливо дали про збільшення нацбанківських витрат, про що було б цікаво читати розлогіше. Та й за це дяка, інші й цього не зробили. Така поведінка НБУ схожа на те, як простій людині зменшують зарплатню на роботі, а вона замість економії починає більше витрачати й тринькає заначку без розбору. Нацбанківські патріоти люблять лише гасла видавати, та коли йдеться про власні грошики, одразу згадують, що метою НБУ не є заробляння грошей й у регулятора інша функція. Та забувають, що й у державі під час воєнного стану не має обов’язку броні нацбанківцям роздавати й може всі забрати (зменшити до нуля), лишити в регуляторі лише жінок. Без них НБУ може ще краще запрацює. А чоловіків-нацбанківців, що ховаються за спинами військових з жебрацькою зарплатнею, відправити на війну. Когось в окоп, а когось у штаб за стіл на зарплатню в 30 тис. грн, де дорогезні костюми вже не поносиш. Головне — не вестись на казочки про те, що Нацбанк виконує план по перерахунку прибутку до держбюджет. Оскільки цей план насправді він сам і малює. На жаль, так і не маємо нормально функціонуючої Ради Нацбанку, оскільки вона НЕ ПОТРІБНА голові НБУ Андрію Пишному. Зате маємо багато інших маніпулювань під килимом. Той план по перерахуванню прибутку НБУ до держбюджету треба обов’язково підняти. Причому так, щоб в НБУ економили на кожному рулоні туалетного паперу, а якщо треба — власний з дому приносили. Не до жиру. Бо грошей нема й Україна вештається з протягнутою рукою по світу й просить, а потреба, якщо вірити нашим чиновникам, тільки зростає. Тільки вони казали, що нам не вистачає $45 млрд, а тепер вже $65 млрд, яких ще не знайшли, а більша частина суми — не подаруночки, а майбутній державний борг, який віддаватимуть не тільки наші правнуки, а ще пра-пра... Це все відбувається в умовах, коли зараз наші чиновники збільшують собі-улюбленим витрати на зарплату й по пустих заходах шатаються. Чому б ні, гроші й броні мають. Дивно, що МВФ і інші іноземці партнери ведуться на казочки Нацбанку й ще не затягнули їм гайки. Бо давно пора. А ще було б побачити нові результати перевірки аудиторів Рахункової палати (попередні бачила — там були питання й до витрат на відрядження також), а ще краще — ДБР, НАБУ й інших компетентних органів. Знаю, що дехто вже інформацію збирає й дуже сподіваюся, що не дарма. А ще по ходу хочеться вірити в карму, яка дожене. Якщо не навмисно якось, то принаймні випадково.



