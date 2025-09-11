Чем Путин лучше Зеленского

11 сентября 2025 | 00:02 , ТЕМА

Путин любит свой народ как умеет, а Зеленскому его народ побоку, зато он ненавидит Путина.

Все мы твердо усвоили мантру «если Путин нас завоюет – украинцев пошлют воевать с Польшей». А еще мы знаем, что с нами воюют российские наемники, среди которых кого только нет: буряты, русские, непальцы и африканцы. И все они воюют за деньги. Путин не проводит мобилизацию – он предлагает желающимм убивать за деньги, и этих денег у него куры не клюют.

Что у нас? А у нас нередки случаи, когда человек служит в армии четвертый год, ежедневно рискуя попасть под вражеский дрон и при этом получает зарплату в 20 тысяч гривен. Это при работе 24\7. И при это снимает за свои кровные копейки жилье, которое в прифронтовых районах зачастую превышает столичные и львовские расценки.

А еще известно, что выплаты за погибшего воина членам семьи пролонгируют на многие годы, говорят – денег нет.

Зато деньги есть у ТЦК-шной титушни, всяческих МСЭК-ов, переправщиков за кордон и прочих кровопивцев, зарабатывающих на войне. Это грандиозные суммы. Военная коррупция – плод бессилия или нежелания власти навести порядок с мобилизацией. Вывод один: власти плевать на маленьких украинцев, гниющих в окопах четвертый год за рабские копейки.

Не удивительно, что при таком состоянии дел желающих воевать все меньше, а СЗЧ-шников – все больше. Так кто больше любит свой народ: Путин, предлагающий убивать украинцев за бешенные деньги и по своей воле, либо Зеленский, силой загоняющий народ под пули и дроны в качестве подневольной и почти бесплатной силы?

К этому добавим многие тысячи тех, кто тихарится по хуторам, годами не выходит из квартиры, лишь бы не стать рабом в пикселе. Как результат – дефицит рабочей силы и коррупция. Сегодня в Украину завозят целые партии нелегалов на стройки и коммерческие предприятия: узбеки, турки, таджики… Легально их принять чересчур накладно, поэтому торговцы живым товаром договариваются с миграционной службой и ментами. Не бесплатно.

И параллельно с этими процессами растет число «ждунов», которые устали ждать справедливости от своей власти и ждут прихода оккупантов.

Если бы это государство хоть на йоту уважало и любило своих граждан, оно бы на четвертом году войны навело порядок с мобилизацией, перекрыло коррупционные потоки, направило деньги на повышение зарплат контрактников. Тогда бы и стимул убивать агрессоров появился, и люди бы прекратили штурмовать Тису, и трудовые ресурсы появились.

За те деньги, которые люди платят, дабы откупиться от мобилизации, можно нанять тысячи иностранцев, как это делают россияне. Для этого требуется сущая безделица: навести порядок и не воровать. Но власть предпочитает взывать к голому патриотизму без материальных стимулов. При таком положении шансов отбиться от агрессора нет.