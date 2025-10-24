Ночное релаксное

24 октября 2025 | 16:23 , Олег Ельцов. ТЕМА

Жить в Киеве стало решительно невозможно. В начале осени как-то вдруг сильно потеснело от людей и машин. И с тех пор даже аборигену сложно отыскать в родном районе оазис, свободный от авто, чтобы срочно ткнуть туда свою автоповозку. Случаем наткнулся на интервью толкового риэлтора и он подтвердил мои смутные подозрения: украинцы наплевали на трудности затянувшейся до необозримого войны и решили жить как есть. Многие даже бросили опостылевшую заграницу. К ним присоединились те, кому вибирать не из чего – беженцы из расширяющейся зоны войны. Поскольку приспособленных к сельской жизни все меньше, народные массы рвутся в города. Цены на аренду и покупку жилья растут врагу назло.

И еще припоминаю: когда я родился, на Земле жило почти втрое меньше людей. И среди них не было ни одного хипстера, зумера и эмо. Не было фэнтези, ток-шоу, дебильных стэндаперов, а за длинные волосы исключали из комсомола и лишали жизненных перспектив. Так что ж вы хотите от старика, который Брежнева помнит?

Заметил за собой: стараюсь избегать людных мест, пересиживаю часы пик дома, из видов транспорта ограничиваюсь метро и велосипедом. На велосипеде тоже все сложнее и суетнее. Между машин на дороге едва протискиваешься, неадекватов все больше, полиции все меньше. Знаю как проехать из точки А в точку Б велодорожками, огородами и партизанскими тропами, минуя автомобильный трафик. Но и это дается все сложнее.

Недавно выпало на мою долю исполнение некоторых умственных и физических функций в 15 км от точки постоянного базирования. Когда спадал утренний трафик, я седлал стального коня и катил для исполнения указанных функций. Возвращаться хотелось засветло, но тогда оставалось мало времени на работу. Сначала выезжал часов в 7-8 вечера, надеясь, что авто на дорогах станет меньше. Ошибся! С каждым днем выезжал все позже, но машин меньше не становилось. Наконец, я стал выезжать в 10, 11 и даже в 11.30 p.m.

И настало счастье! И открыл я таинство ночных покатушек.

О боги, это великолепно! Сравнимо только с велопрогулкой по безлюдному Киеву в первые дни Ковида и первые дни войны. Город – твой безраздельно. Ты делишь его с одинокими пьяницами, медленно бредущими по четерехполосой автотрассе и редким автомобилистом, спешащим в домик до наступления комендантского часа. Разрешено игнорировать сигналы светофора и все вообразимые ПДД, ты не жмешься к обочине, не вдыхаешь выхлопную вонь на перекрестках, отсутствие дебилов и рогулей в радиусе нескольких кмлометров оздаравливает утомленную психику.

Так я выяснил, что в Киеве все еще можно жить. Но ночью. И непременно с хорошим фонарем, мигалкой и отражающими элементами на одежде. Без этого праздник ночных покатушек быстро закончится.