|
Ночное релаксное
24 октября 2025 | 16:23 , Олег Ельцов. ТЕМА
Жить в Киеве стало решительно невозможно. В начале осени как-то вдруг сильно потеснело от людей и машин. И с тех пор даже аборигену сложно отыскать в родном районе оазис, свободный от авто, чтобы срочно ткнуть туда свою автоповозку. Случаем наткнулся на интервью толкового риэлтора и он подтвердил мои смутные подозрения: украинцы наплевали на трудности затянувшейся до необозримого войны и решили жить как есть. Многие даже бросили опостылевшую заграницу. К ним присоединились те, кому вибирать не из чего – беженцы из расширяющейся зоны войны. Поскольку приспособленных к сельской жизни все меньше, народные массы рвутся в города. Цены на аренду и покупку жилья растут врагу назло.
И еще припоминаю: когда я родился, на Земле жило почти втрое меньше людей. И среди них не было ни одного хипстера, зумера и эмо. Не было фэнтези, ток-шоу, дебильных стэндаперов, а за длинные волосы исключали из комсомола и лишали жизненных перспектив. Так что ж вы хотите от старика, который Брежнева помнит?
Заметил за собой: стараюсь избегать людных мест, пересиживаю часы пик дома, из видов транспорта ограничиваюсь метро и велосипедом. На велосипеде тоже все сложнее и суетнее. Между машин на дороге едва протискиваешься, неадекватов все больше, полиции все меньше. Знаю как проехать из точки А в точку Б велодорожками, огородами и партизанскими тропами, минуя автомобильный трафик. Но и это дается все сложнее.
Недавно выпало на мою долю исполнение некоторых умственных и физических функций в 15 км от точки постоянного базирования. Когда спадал утренний трафик, я седлал стального коня и катил для исполнения указанных функций. Возвращаться хотелось засветло, но тогда оставалось мало времени на работу. Сначала выезжал часов в 7-8 вечера, надеясь, что авто на дорогах станет меньше. Ошибся! С каждым днем выезжал все позже, но машин меньше не становилось. Наконец, я стал выезжать в 10, 11 и даже в 11.30 p.m.
И настало счастье! И открыл я таинство ночных покатушек.
О боги, это великолепно! Сравнимо только с велопрогулкой по безлюдному Киеву в первые дни Ковида и первые дни войны. Город – твой безраздельно. Ты делишь его с одинокими пьяницами, медленно бредущими по четерехполосой автотрассе и редким автомобилистом, спешащим в домик до наступления комендантского часа. Разрешено игнорировать сигналы светофора и все вообразимые ПДД, ты не жмешься к обочине, не вдыхаешь выхлопную вонь на перекрестках, отсутствие дебилов и рогулей в радиусе нескольких кмлометров оздаравливает утомленную психику.
Так я выяснил, что в Киеве все еще можно жить. Но ночью. И непременно с хорошим фонарем, мигалкой и отражающими элементами на одежде. Без этого праздник ночных покатушек быстро закончится.
комментарии [1]
24.10.2025 21:01 Вадим Краше підніми питання, чому на вул. Гришка наставили знаків і не можна паркуватися.Дорога то проїздна, машини нікому не заважають.
также читайте
[29.09.2025]
[25.09.2025]
[22.09.2025]
|
по теме
Несподівані удари ворога на четвертому році війни
21. 10. 2025 | 07:51 , ТЕМА
Вчора вороженьки вгатили по Чернігівщині. Славутич й кілька районів – без світла. Міська влада встановила графіки подачі води. На резервному живленні тиск малий, тому вода досягає лише нижніх поверхів. Чиновники не пояснюють де здобувати воду тим, хто оселився вище, у чудових «видових» квартирах. Але людям настійливо радять запасатись водою. Два тижні тому клятий ворог так само влучив по енергооб’єкту Чернігова, після чого люди два дні готували їжу просто неба на вогнищах. Влада тоді також закликала набрати воду. І от знов, хто б міг подумати…
Мировые бренды без ограничений: простая и быстрая доставка от Meest Shopping
16. 10. 2025 | 04:29
Представляясь бандитом, будь готов, что тебя расстреляет опер угро
14. 10. 2025 | 08:45 , ТЕМА
Новые арестовичи, кончай трындеть!
09. 10. 2025 | 14:13 , ТЕМА
Арестович раздавал на улицах почитателям значки с лапидарной надписью «2-3 недели». Сегодня толпа готова разорвать Алексея Николаевича за его успокоительную ложь по указке Банковой. Но сегодня Арестович не досягаем: он встречается в Лондоне с Ксюшей Собчак. А в это время со всех утюгов нам рассказывают как Украина вот-вот положит российскую нефтепереработку. Кто-то насчитал уже до 40% выведенных мощностей усилиями добрых украинских дронов. На российском рынке топлива паника, часть АЗС закрылась, к иным – долгие очереди. «Больше 20 литров в одни руки не отпускать, в канистры не льем, бензин – по талонам!» Еще немного, буквально 2-3 недели – и встанет ростехника на фронте, безмолвный народ взропщет и скинет царя!
Микроэлементы для урожая: как выбрать состав под условия Украины
09. 10. 2025 | 13:12
23 октября 2025
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»