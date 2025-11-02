|
Мадяр слідом за Пу пообіцяв росіянам блекаут
02 ноября 2025 | 07:35
Командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що Сили оборони готують удари по Росії, які призведуть до блекауту.
"Мадяр" заявив на сторінці у Facebоoк: "(росіяни), блекаут - це не страшно. Це трохи якихось незручностей... Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтеся". Командир СБС додав, що невпинно російський бензин стає дефіцитною рідиною, а газ та нафта – швидкозгорілими. Нагадаємо: У ніч на 1 листопада в п'яти містах РФ закривали аеропорти після повідомлень про атаку безпілотників. Міноборони РФ відзвітувало про збиття 98 БпЛА.
|
