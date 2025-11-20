|
Озвучені умови закінчення війни
20 ноября 2025 | 23:51
Стали відомі 28 пунктів мирного плану США.
1. Безпека та політичний статус України - Підтвердження суверенітету України. - Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами. - Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції, НАТО підтверджує не членство України назавжди. - Чисельність ЗСУ обмежується. - Україна залишається без’ядерною державою. 2. Територіальні питання - Крим, Донецьк і Луганськ визнаються де-факто російськими. - Херсон і Запоріжжя - «заморожені» на лінії зіткнення. - Частина територій стає демілітаризованою буферною зоною під контролем РФ де-факто. - Україна виводить свої війська з частини Донецької області, росія не вводить туди свої війська, там утворюється буферна зона під російським контролем. - Обидві сторони зобов’язуються не змінювати кордони силою. 3. Військові домовленості - НАТО не розміщує війська в Україні. - Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі. - Діалог щодо безпеки між США—НАТО—РФ, створення американо-російської робочої групи. - Росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу. 4. Економічний блок та відбудова України - США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України. - 100 млрд доларів заморожених російських активів — на відновлення України; США отримують 50% прибутку. - Європа додає ще 100 млрд. - Інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проекти. - Створення Фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси, технології. 5. Росія у світовій системі - Поступове зняття санкцій. - Повернення РФ до G8. - Довгострокова економічна співпраця США—РФ. 6. Гуманітарні питання - Обмін «всі за всіх», повернення цивільних і дітей. - Гуманітарні програми, возз’єднання сімей. - Освітні програми про толерантність. - Відмова від «нацистської ідеології» (як умова в документі). 7. Енергетика та спецоб'єкти - Запуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, електрика — 50/50 між Україною і РФ. - США допомагають відновлювати українську газову інфраструктуру. 8. Внутрішні політичні процеси в Україні - Вибори через 100 днів після підписання угоди. - Повна амністія всім учасникам війни. 9. Виконання та контроль - Угода юридично обов’язкова. - Контроль здійснює «Рада миру» під керівництвом Дональда Трампа. - Порушення — санкції. - Після підписання — негайне припинення вогню та відведення до узгоджених позицій.
