Миндичгейт теперь в Израиле

11 декабря 2025 | 18:22

Зреет дипломатический скандал

Коломойский раскрыл детали покушения на Миндича во время заседания в Печерском районном суде Киева По словам бизнесмена, покушение на Миндича в Израиле совершил человек, получивший оружие в украинском посольстве, сообщает Страна. "Это был пистолет Макарова с глушителем. Эти украинцы каким-то образом обратились в посольство Украины по вопросам своих документов. Там их завербовали и дали задачу по Миндичу", - заявил Коломойский. Он добавил, что посол Украины в Израиле не может владеть подробностями о покушении, а расследование преступления в Израиле ведёт служба внутренней безопасности, поэтому местная полиция не располагает необходимой информацией. (Вчера полиция заявляла, что покушения вовсе не было.) Бизнесмен также рассказал, что киллер пытался получить информацию для выполнения заказа, выдавая себя за журналиста. "Один из "фрилансеров" три недели ходил, общался с горничной. Назвался израильским журналистом и спрашивал, живет ли здесь Миндич. Горничная его прогнала. Это было где-то 14-15 ноября. Она его потом опознала", - заявил Коломойский.



