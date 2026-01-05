Лідер Ірану може стати на лижі

05 января 2026 | 12:15

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї розглядає можливість втечі з країни у випадку, якщо протести вийдуть з-під контролю і силові структури перестануть підкорятися наказам, - The Times з посиланням на дані розвідки США і Великої Британії

За інформацією джерел видання, 86-річний Хаменеї має "план Б". У випадку дезертирства або розколу в армії та силах безпеки він готовий покинути Тегеран разом з вузьким колом - до 20 найближчих соратників і членів сім'ї, включаючи сина Моджтабу, якого вважають його можливим наступником. Основним напрямком втечі називають Москву - як найбезпечніше і лояльне місце. План евакуації, за даними розвідки, включає заздалегідь підготовлені маршрути, готівку, закордонні активи і нерухомість. За оцінкою Reuters, вартість активів Хаменеї може досягати 95 мільярдів фунтів стерлінгів. У матеріалі зазначається, що Хаменеї орієнтується на приклад Башара Асада, тобто розглядає його втечу до Москви в момент краху режиму як робочу модель порятунку себе і найближчого оточення. Також вказується, що з минулого року (після війни з Ізраїлем) він став помітно слабкішим фізично і психологічно, майже не з'являється на публіці і під час нинішніх протестів фактично зник з публічного простору. Нагадаємо, протести в Ірані тривають вже більше тижня. Вони почалися через високу інфляцію та інші економічні проблеми в країні.



