|
Лідер Ірану може стати на лижі
05 января 2026 | 12:15
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї розглядає можливість втечі з країни у випадку, якщо протести вийдуть з-під контролю і силові структури перестануть підкорятися наказам, - The Times з посиланням на дані розвідки США і Великої Британії
За інформацією джерел видання, 86-річний Хаменеї має "план Б". У випадку дезертирства або розколу в армії та силах безпеки він готовий покинути Тегеран разом з вузьким колом - до 20 найближчих соратників і членів сім'ї, включаючи сина Моджтабу, якого вважають його можливим наступником. Основним напрямком втечі називають Москву - як найбезпечніше і лояльне місце. План евакуації, за даними розвідки, включає заздалегідь підготовлені маршрути, готівку, закордонні активи і нерухомість. За оцінкою Reuters, вартість активів Хаменеї може досягати 95 мільярдів фунтів стерлінгів. У матеріалі зазначається, що Хаменеї орієнтується на приклад Башара Асада, тобто розглядає його втечу до Москви в момент краху режиму як робочу модель порятунку себе і найближчого оточення. Також вказується, що з минулого року (після війни з Ізраїлем) він став помітно слабкішим фізично і психологічно, майже не з'являється на публіці і під час нинішніх протестів фактично зник з публічного простору. Нагадаємо, протести в Ірані тривають вже більше тижня. Вони почалися через високу інфляцію та інші економічні проблеми в країні.
также читайте
[22.12.2025]
[20.12.2025]
[18.12.2025]
[16.12.2025]
|
по теме
Операція у Венесуелі - шлях до таємниць росВПК
04. 01. 2026 | 19:12
Після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро в Каракасі Сполучені Штати заявили про готовність тимчасово взяти на себе управління країною до моменту безпечної передачі влади. Відтак, Вашингтон може отримати доступ до повного арсеналу венесуельських збройних сил, зокрема до російського озброєння, яке країна-агресорка Росія постачала країні впродовж останніх років.
Спецоперація у Венесуелі позначилася на планах Ді Капріо
04. 01. 2026 | 15:14
Леонардо Ді Капріо був змушений пропустити кінофестиваль Palm Springs International Film Festival у Палм-Спрінгс у США через обмеження на подорожі, запроваджені після авіаударів США по Венесуелі, пише Daily Mail.
Українські дрони б'ють рекорди
04. 01. 2026 | 14:06
Українські ударні дрони вже здатні долітати на відстань до 35 кілометрів, а рекордні польоти сягають 40 кілометрів. Про це в ефірі телеканалу «Ми — Україна» повідомив командир підрозділу TERRA у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов із позивним «Абдулла».
2025-го ЗСУ отримало на чверть більше броньовиків
04. 01. 2026 | 13:16
Протягом 2025 року Збройні Сили України отримали на 25% більше спеціальних броньованих автомобілів порівняно з 2024 роком. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Китай в долгах как в шелках
28. 12. 2025 | 16:10
В Китае неуклонно нарастают прямые и скрытые долги местных органов власти, которые превратились в финансовую бомбу замедленного действия солидных размеров. Эксперты в Токио полагают, что ее общие размеры составляют более 20 триллионов долларов, хотя точные цифры неизвестны. Власти пока контролируют ситуацию, хотя ее разрешение, как утверждается, постоянно откладывается на будущее.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»