ТЕМА

Маск объявил о начале второй гражданской войны в США

03 февраля 2026 | 11:24

Вторая гражданская война в Соединенных Штатах уже началась, считает Маск.


Так он ответил на статью Zerohedge о том, что противостояние нынешней администрации и либеральных сил, в том числе в ходе протестов в Миннеаполисе, знаменует собой начало "Гражданской войны 2.0".



